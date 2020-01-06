» بـ 16 رصاصة.. نانسي عجرم أصيبت برصاص زوجها

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أثارت حادثة سرقة منزل الفنانة اللبنانية، ناسي عجرم، وقتل زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ"نانسي" وهي مصابة في قدمها، ما جعل البعض يعتقد أنها من السارق، ولكن كشفت بعض المصادر أن الإصابة كانت بسبب زوجها.

وأوضحت مصادر مقربة من الفنانة نانسي عجرم أنها بصحة بدنية جيدة وأن الإصابة التي تعرضت لها ليلة أمس بعد سطو أحد اللصوص علي فيلتها بسيطة.

وأكدت نفس المصادر أن الإصابة التي تعرضت لها الفنانة نانسي عجرم جاءت عن طريق شظايا الرصاص الذي أطلقه فادي الهاشم زوجها علي اللص، الذي كان يتجه إلى غرفة بناتها. 

وكان الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم أطلق علي اللص 16 طلقة كاملة ، بسبب حالة الذعر والترهيب التي قام بها اللص لأسرته، حيث كان يتجه بالسلاح إلي غرفة بناته.

كانت قد قررت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون نقل دكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مستشفى الحياة بدلاً من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية.

 

 

 

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