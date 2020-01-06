بالفيديو.. داعية سعودي شهير: الجن يسرق الأموال

قال الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم؛ إن الجن قادر على السطو على الأموال وسرقتها وأخذها، وذلك رداً على سؤال امرأة ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”.





وكانت المرأة قالت في سؤالها أنها شكت بأنها تعرّضت لنقصٍ في مالها بعد تحذير أقاربها لها بأن الجن يسرقون الأموال بينما هي تنفي وقوع ذلك متسائلة عن حقيقة سرقة الجن أموال الناس؟، ليجيبها الشيخ بقدرته حقاً على إخفاء الأموال.