رسالة شفوية من الملك سلمان لأمير الكويت

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وكالات - الدويني فولي

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أخبار السعودية

رسالة

أمير الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين رسالة شفوية إلى الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية والطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كل.
واستقبل أمير دولة الكويت الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان، صباح اليوم الاثنين، الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق.


وقد حملت الرسالة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

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