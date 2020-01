» رامي يوسف.. ثاني مصري يفوز بجائزة عالمية

06 يناير 2020 - 11:40 ص

فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، منذ قليل، بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي، عن دوره في مسلسل "Ramy " .

بدأ الفنان رامي يوسف، كلمته بعد استلام الجائزة، قائًلا بالعربية: "الله أكبر" ثم وجه الشكر لعدد من الأشخاص .

وما لا يعرفه الكثيرون عن الممثل رامي يوسف، أنه ولد لأبوين مصريين في مدينة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية ثم انتقل للعيش في ولاية نيوجيرسي، وهو مسلم الديانة يبلغ من العمر 28 عاما فهو من مواليد 26 مارس 1991.

ومن جهتها، نشرت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب لعام 2020، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة رامي يوسف، معلنة فوزه بالجائزة وسط منافسة جمعته مع النجم مايكل دوجلاس عن دوره في مسلسل The Kominsky Method ، وبيل هدر عن دوره في مسلسل Barry ، وبن بلات عن دوره في مسلسل The Politician ، وبول رود عن دوره في مسلسل Living with Yourself .

وقد شهد العام الماضي، ترشح ممثلين أمريكيين من أصول مصرية، هما: رامي مالك، لجائزة أفضل ممثل تليفزيوني (دراما) عن دوره بالموسم الرابع والأخير لمسلسل "Mr. Robot "، ورامي يوسف، لجائزة أفضل ممثل كوميدي، عن دوره بمسلسل "Ramy " والتي فاز بها.