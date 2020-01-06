عمرو أديب: "الناس بتجيب الفلوس منين"

06 يناير 2020 - 11:21 ص





كشف الإعلامي عمرو أديب، تحليلاًً أجراه مركز بصيرة للوضع في مصر خلال آخر 10 سنوات، وتبين أن مصر زادت خلال تلك الفترة 22 مليون نسمة، وارتفع عدد الأطفال الأقل من 5 سنوات إلى 13 مليون بعد أن كان 8 ملايين".



وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن الحاصلين على المؤهل الجامعي زادوا الضعف خلال 10 سنوات، كما زادت أعداد السيارات في مصر بنحو 75% خلال تلك الفترة، معقبا: "الناس دي جابت الفلوس منين".



وتابع :" شوفوا المؤشرات دي، واعرفوا البلد كانت شايلة أد إيه، العشرية دي كانت صعبة، إحنا بنزيد دولة زيادة".

