عمرو أديب: "الناس بتجيب الفلوس منين"

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ام بى سى مصر



كشف الإعلامي عمرو أديب، تحليلاًً أجراه مركز بصيرة للوضع في مصر خلال آخر 10 سنوات، وتبين أن مصر زادت خلال تلك الفترة 22 مليون نسمة، وارتفع عدد الأطفال الأقل من 5 سنوات إلى 13 مليون بعد أن كان 8 ملايين".

وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن الحاصلين على المؤهل الجامعي زادوا الضعف خلال 10 سنوات، كما زادت أعداد السيارات في مصر بنحو 75% خلال تلك الفترة، معقبا: "الناس دي جابت الفلوس منين".

وتابع :" شوفوا المؤشرات دي، واعرفوا البلد كانت شايلة أد إيه، العشرية دي كانت صعبة، إحنا بنزيد دولة زيادة".

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