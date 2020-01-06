"هنية" يصل طهران للتعزية في قاسم سليماني

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وكالات - الدويني فولي

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وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، على رأس وفد من الحركة إلى طهران؛ للتعزية بمقتل الإيراني قاسم سليماني.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ورئيس الملالي حسن روحاني.

وكانت حركة حماس قد نعت سليماني، وأقامت بيت عزاء له في قطاع غزة، كما أجرى هنية اتصالاً بوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، لتعزيته بمقتل سليماني المعروف بقربه من الحركة وجناحها العسكري في غزة.

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