شاهد.. فيديو نادر لـ"سليماني": عداؤنا مع العرب ليس جديدا

06 يناير 2020 - 11:09 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرجع لمقابلة تلفزيونية قبل أكثر من 30 عامًا، لقاسم سليماني، يؤكد بأنهم يقاتلون العراق لإعادة الامبراطورية الفارسية وبسط نفوذهم في الأرض العربية.









وقال سليماني خلال اللقاء: عداؤنا مع العرب ليس جديدًا، قدمنا تضحيات لكسر شوكتهم وكبح جماحهم وتدمير أمجادهم المزعومة.









وزعم سليماني في الفيديو المتداول أنهم يقاتلون لأجل هدف سامي -على حد قوله-، مضيفًا: المشروع الأهم هو بسط النفوذ وليس هزيمة العراق.







