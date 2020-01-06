» رسميًا.. أصالة تعلن انفصالها عن طارق العريان

06 يناير 2020 - 10:36 ص

أعلنت الفنانة أصالة نصري، بشكل رسمي، انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها، المخرج، طارق العريان، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت الفنانة أصالة، صورة تجمعها، بطارق العريان، وعلقت عليها:"بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي".

وتابعت: "وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا، سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصالة".

وكان قد ترددت أخبار هلال الفترة الماضية، تفيد بانفصال أصالة وطارق العريان، إلا أن كلا منهما لم يعلن بشكل رسمي أو ينفي هذه الأخبار .