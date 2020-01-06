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في ديسمبر 2019

«جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 5.4 مليار جنيه

مال وأعمال

السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
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أمينة عبد العال

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أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال ديسمبر الماضي، وهو الشهر الثاني عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 5 مليارات و 385 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و787 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 10 آلاف و 950 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات و 254 مليون جنيه خلال ديسمبر الماضي، وتم تحصيل نحو 896 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من مليار و 757 مليون جنيه.

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 2317 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة مليار و 171 مليون جنيه خلال ديسمبر الماضي، وتم تحصيل 314 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 70 مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 895 رسالة قطع غيار سيارات خلال ديسمبر الماضي بقيمة بلغت 958 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 113 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 24 مليون جنيه.

 


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