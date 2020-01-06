بعد الحكم بحبس زوجته.. والد طفلي السلم: "تستاهل"

06 يناير 2020 - 10:22 ص

علق المطرب الشعبي شادي الأمير، على حكم الحبس علي زوجته ستة أشهر، على خلفية واقعة إلقاء طفليها على السلم، في الواقعة الشهيرة إعلاميًا بواقعة "طفلي السلم"، قائلا: "تستاهل ".



وأضاف "الأمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، قائلاً: "لا اعتراض على حكم القضاء المصري، القضاء أثبت إهمالها تجاه أطفالها، معقبا: "أنا عايز ولادي علشان ميترموش على السلم تاني".



وتابع :"يجب أن تنقل حضانة الطفلين إليه، بعد الحكم علي زوجته بالحبس، مناشدًا الجهات المختصة بنقل حضانة الطفلين إليه؛ لأنه بعد حبس والدتهما لا يوجد لديهما مكانا للعيش فيه.

