بعد الحكم بحبس زوجته.. والد طفلي السلم: "تستاهل"

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علق المطرب الشعبي شادي الأمير، على حكم الحبس علي زوجته ستة أشهر، على خلفية واقعة إلقاء طفليها على السلم، في الواقعة الشهيرة إعلاميًا بواقعة "طفلي السلم"، قائلا: "تستاهل ".

وأضاف "الأمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، قائلاً: "لا اعتراض على حكم القضاء المصري، القضاء أثبت إهمالها تجاه أطفالها، معقبا: "أنا عايز ولادي علشان ميترموش على السلم تاني".

وتابع :"يجب أن تنقل حضانة الطفلين إليه، بعد الحكم علي زوجته بالحبس، مناشدًا الجهات المختصة بنقل حضانة الطفلين إليه؛ لأنه بعد حبس والدتهما لا يوجد لديهما مكانا للعيش فيه.

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