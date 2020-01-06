خليفة" سليماني" في الجنازة: هذا عو عزاؤنا الوحيد

06 يناير 2020 - 10:12 ص

أكد قائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري" إسماعيل قاآني" أن القتال سيستمر حتى يتم إخراج الولايات المتحدة نهائيا من المنطقة، مضيفا في تصريحات إعلامية أثناء جنازة سليماني في طهران: "نتعهد بمتابعة مسيرة سليماني" بنفس القوة والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة، حسبما نشرت" رويترز".

وجاءت تصريحات قاآني بعد أيام من مقتل السليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي العراقي مهدي المهندس في العراق بضربة جوية أمريكية.

جدير بالذكر أن إيران توعدت الولايات المتحدة برد قاسي في المكان والزمان المناسبين ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة" إذا قاموا بهجوم آخر وأنصحهم بشدة بأل يفعلوا فسنضربهم بشكل أقوي مما ضربوا يوما من قبل".