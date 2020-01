إسرائيل تغرق فى أمطار غير مسبوقة

تعرضت إسرائيل لعاصفة هى الأقوى منذ سنوات، ما تسبب فى غرق اثنين من المستوطنين، داخل أحد المصاعد بتل أبيب، بعدما غمرته مياه الأمطار في الطابق السفلي حسبما ذكرت صحيفة "هاآرتس".

وقالت الصحيفة، إن سوء الأحوال الجوية تسبب في هبوط بعض الطرق في المستوطنات، فضلًا عن تعطل حركة السير في الطرق الرئيسية بتل أبيب.

وأعلنت إسرائيل الطوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات، خاصة بعدما غمرت مياه الأمطار عشرات السيارات، واحتجزت الكثيرين من الأشخاص داخل المباني.

