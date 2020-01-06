» انهيار "نانسي" في أول ظهور لها بعد حادث سرقتها





انهارت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، في أول ظهور إعلامي لها عقب محاولة سرقة منزلها ومقتل اللص علي يد زوجها، قائلة إنها بخير ولا يهمها حاليًا سوى عائلتها.

وأضافت عجرم خلال تصريحات تليفزيونية نقلتها قضائية: "إم تي في" أن أبناءها بخير ولم يتعرضوا لأذى".

ورفضت الخوض في تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها لا تقوى على الحديث في هذا الشأن.