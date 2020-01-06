والد فتاة المنصور يقلب عليها الطاولة: بنتي غلطانة

ردت زهرة، ضحية حادث تحرش المنصورة، على الأنباء التي ترددت بشأن تبرؤ أهلها منها بسبب الواقعة، قائلة: "مجرد شائعات".

ردت زهرة، ضحية حادث تحرش المنصورة، على الأنباء التي ترددت بشأن تبرؤ أهلها منها بسبب الواقعة، قائلة: "مجرد شائعات".

وأضافت"زهرة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "والدي قال إن بنتي غلطانة علشان لبست لبس مش شبه لبسنا، ولكن لم يتبرأ مني".

وأضافت"زهرة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "والدي قال إن بنتي غلطانة علشان لبست لبس مش شبه لبسنا، ولكن لم يتبرأ مني".