" الكونجرس" يصوت على وقف العمليات العسكرية بإيران

06 يناير 2020 - 09:27 ص

أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن المجلس سيصوت على قانون للحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية ضد إيران، مشبهة هذا القرار بالقرار الذي قدمه السيناتور تيم كين في مجلس الشيوخ، ولافتة إلى أن القرار سيعيد التأكيد على مسئوليات الكونجرس الإشرافية الراسخة منذ فترة طويلة.

واعتبرت "بيلوسي" أن قتل الجنرال الإيراني قاسم السليماني في ضربة أمريكية يهدد بإحداث تصعيد خطير للعنف، مؤكدة أن أمريكا والعالم لا يمكنهما تحميل هذا التصعيد، حسبما قالت في بيانها الذي نشرته" فرانس برس".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي علق على انتقادات "بيلوسي" على صفحته عبر " تويتر" قائلا إن تغريداته هي بمثابة إخطار رسمي للكونجرس حال ضرب إيران.