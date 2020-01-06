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" الشخير".. ينذر بالإصابة بهذه الأمراض.. احذر

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متابعات- أمينة عبد العال

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القلب

الشخير

السكتة الدماغية

لا يعتبر "الشخير" ظاهرة غير لائقة ومزعجة فقط للأشخاص الذين يعانون منها، بل كشفت دراسات ألمانية حديثة عن أنه قد ينذر بالإصابة بالعديد من الأمراض  الخطيرة ومنها السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب، لذلك لا يجب الاستهانة به.

وأشارت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم في تقرير نشرته" سكاي نيوز عربية" إلى أن "الشخير " يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوبا بانقطاع في النفس أثناء النوم، لافتة إلى أن هناك عوامل تؤدي إلى المعاناة منه أهمها البدانة وتعاطي المشروبات الكحولية وانقطاع الطمث لدى النساء وتضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الفم والأورام الصغيرة.

ووجهت الجمعية نصيحة  بضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.


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