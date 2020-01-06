الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

06 يناير 2020 - 08:52 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 6 يناير في المعاملات الصباحية حالة من الاستقرار حيث سجل 16.04 جنيه.

وسجل في البنك الأهلي المصري 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09جنيه.

كما سجل في بنك قناة السويس 16.01 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.10 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.97 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.07 جنيه.