» 8 معلومات لا تعرفها عن زوج نانسي عجرم بعد ارتكابه جريمة قتل

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فادي الهاشم
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نانسي عجرم

فادي الهاشم

ألقت السلطات اللبنانية القبض على الدكتور فادي الهاشم - زوج الفنانة نانسي عجرم - بعد قيامه بقتل لص اقتحم منزله وأراد السطو على محتوياته.

وفيما يلي بعض المعلومات عن "الهاشم" :

- طبيب أسنان لبناني من مواليد عام 1969

- اشتهر بأنه طبيب الفنانين في لبنان

- عام 2005 تعرف على نانسي عجرم ونشأت بينهما قصة حب كللاها بالزواج المدني في قبرص .

- سبب الزواج المدني بين الاثنين أنهما ينتميان لطائفتين مختلفتين ، حيث تنتمي نانسي لطائفة الروم بينما ينتمي زوجها للطائفة المارونية .

- لديهما 3 بنات هن إيلا وميلا وليا

- فارق السن بينه وبين نانسي عجرم 14 سنة

- لا يحب الظهور الإعلامي رغم نشر نانسي للعديد من الصور التي تجمعه بها

- قتل شخصا سوري الجنسية أمس بعد اقتحام فيلته ومحاولة الاعتداء على أسرته.

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