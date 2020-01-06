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فايلر: هذا موقفي النهائي من الرحيل عن تدريب الأهلي

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الاهلى

تواصل رينيه فايلر - المدير الفني للنادي الأهلي - مع سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - وطلب منه توصيل رسالة إلى إدارة الأهلي بشأن رحيله عن الفريق .

وطلب فايلر من عبد الحفيظ إبلاغ إدارة الأهلي أنه مستمر مع الفريق لحين نهاية عقده وأنه سعيد في مهمته الحالية ويريد تحقيق طموحات وأحلام جماهير النادي الأهلي .

وتابع: لم أتلق أي عروض من منتخب غانا لتدريبه .. وحاليا أركز مع الفريق لحصد الدوري وبطولة أفريقيا.

وكانت تقارير تحدثت عن إمكانية تدريب فايلر لمنتخب غانا.

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