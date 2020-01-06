كاتب سعودي يحرج أردوغان بعد هجومه على السعودية

06 يناير 2020 - 07:20 ص

رد الكاتب السعودي سلمان الدوسري على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إدانة المملكة لتدخله في ليبيا .



وقال أردوغان في تصريحات أمس إنه غير منزعج من الإدانة السعودية لقرار إرسال قوات إلى ليبيا ولا يعطي الأمر أهمية.



و رد "الدوسري" على حديث أردوغان قائلا: ما الذي يجعل أردوغان لا يترك شاردة أو واردة سعودية إلا ويرد عليها بنفسه… فدول كثيرة أدانت لكنه اختار الرد على المملكة… بعيداً عن أن المملكة دولة كبيرة وأردوغان يعرف تأثيرها.. فإن افتعال معارك كلامية لن يبيض صفحات التاريخ الأسود… فهناك غزو تركي لليبيا. نقطة آخر السطر.

