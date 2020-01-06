» شوبير: الآن فهمت السبب الحقيقي لفوز الأهلي في كل مبارياته

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شوبير
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الاهلى

شوبير

افشة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه استطاع الآن تفسير الأسباب التي تؤدي إلى فوز النادي الأهلي بجميع المباريات .

وقال "شوبير" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" في أعقاب فوز الأهلي على "إف سي مصر" بثلاثية: إيثار أفشة في الهدف الثالث للنادي الأهلي بيلخص الحالة اللي عليها الفريق وبيقولنا ليه الأهلي بيكسب؛ بيكسب علشان ده، روح الفريق وحب اللاعبين لبعضهم من أهم أسباب الفوز دايمََا.

وكان محمد مجدي أفشة - لاعب الأهلي - منفردًا بحارس مرمى "إف سي مصر" لكنه آثر أن يسلمها لزميله مروان محسن لكي يحرز الهدف الثاني له والثالث للأهلي في المباراة.

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