» رضا عبد العال لقائد الزمالك: غور في داهية

أحمد عادل شعبان
شن رضا عبد العال - نجم الأهلي والزمالك الأسبق - هجوما شرسا على باتريس كارتيرون - المدير الفني للزمالك - بسبب قيادته الفنية لمباراة طنطا.
وقال "عبد العال" في فيديو له: أنا شايف كدا بعض الملامح بتقول إلى التأليف اللي الراجل بيألفه دا جاي من إنه مش هو المتحكم في التشكيل وفيه ناس بتتفرض عليه .
وأضاف: إنما لو دي فعلا أفكاره ومحدش بيتدخل في شغله يبقى يغور في داهية .. عشان كارتيرون دا عامل شبه القطة السيامي .. لا بينونو ولا بيعمل أي حاجة.
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