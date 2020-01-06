» رضا عبد العال لقائد الزمالك: غور في داهية

06 يناير 2020 - 06:24 ص

شن رضا عبد العال - نجم الأهلي والزمالك الأسبق - هجوما شرسا على باتريس كارتيرون - المدير الفني للزمالك - بسبب قيادته الفنية لمباراة طنطا.



وقال "عبد العال" في فيديو له: أنا شايف كدا بعض الملامح بتقول إلى التأليف اللي الراجل بيألفه دا جاي من إنه مش هو المتحكم في التشكيل وفيه ناس بتتفرض عليه .



وأضاف: إنما لو دي فعلا أفكاره ومحدش بيتدخل في شغله يبقى يغور في داهية .. عشان كارتيرون دا عامل شبه القطة السيامي .. لا بينونو ولا بيعمل أي حاجة.



