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هذا ما قاله "أديب" عن اقتحام منزل نانسي عجرم

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علق الإعلامي عمرو أديب، على اقتحام لص منزل نانسي عجرم بغرض السرقة، مشيرا إلى أنه حادث غريب، ومرعب.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عن الحادث، يدل على أن حرس الفيلا لم يبذلوا مجهودا في مواجهة اللص، مضيفا: "زوج المطربة نانسي عجرم جن جنونه لما وجد أن اللص داخل على غرفة بناته".
وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن نانسي عجرم أدلت بتصريحات موجزة بعد الحادث، وأكدت خلالها على أنها بخير هى وأسرتها، معقبا: "واضح أن زوج نانسي عجرم يجيد النيشان بالمسدس بشكل جيد".

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