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فتاة واقعة التحرش بالمنصورة تكشف حقيقة تبرؤ والدها منها

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المصريون ـ متابعات

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قالت زهرة، ضحية حادث تحرش المنصورة، إن والدها لم يتبرأ منها بسبب الواقعة، متابعة: "والدي قال إن بنتي غلطانة علشان لبست لبس مش شبه لبسنا، ولكن لم يتبرأ مني".
وأضافت "زهرة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أنها في كلية هندسة جامعة السلام، وأن الفتاة الأخرى التي تعرضت معها للتحرش في كلية تربية رياضية جامعة المنصورة.
ولفتت إلى أنها تستأجر شقة مع الفتاة الأخرى في المنصورة؛ بسبب الدراسة، متابعة: "كنا خارجين مع صحابنا وقرايبهم رايحين ناكل في مكان، وماحدش عرف ينقذنا، كنا ماشيين وفجأة لقيت نفسي عمالة أتشد، وفضلت أصرخ"، معلقة: "الشرطة مش ساكتة، وواقفين معانا، ولن نتنازل عن حقنا على الإطلاق".
وأوضحت أن الـ7 الذين تم ضبطهم في واقعة التحرش، الذين حصلوا على إخلاء سبيل، لم يفرج عنهم، وتم سماع أقوالهم في النيابة بالأمس، متابعة: "لم نتعرض لأي مضايقات بسبب كلامنا في الإعلام".

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