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عماد الدين أديب: اكتشافات الغاز أصبحت في خطر لهذا السبب

الحياة السياسية

عماد الدين أديب
عماد الدين أديب
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المصريون ـ متابعات

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قال الكاتب الصحفى عماد الدين أديب، إن ما يحدث من تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشأن الليبى تجاوز الخطوط الحمراء، مضيفا أن هناك استجلاب لإرهابيين في ليبيا نقلوا بالطائرات بواسطة النظام التركي ليتواجدوا في ليبيا من أجل تهديد الحدود المصرية . 
وأضاف عماد الدين أديب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم المذاع على قناة "on e"، تقديم خالد أبو بكر، أن ما يحدث فى ليبيا يعد مشروع إخوانى لدولة تتبنى مشروع جماعة الإخوان، مضيفا أن ثروة مصر التي ستؤتى ثمارها فى نهاية عام 2020 ويشكل لها اكتفاء ذاتي من الغاز، وأصبحت خبر في ما يحدث من تزوير فى جغرافيا فى قوانين البحار. 
وتابع أديب: "الاتفاقيات التى أبرمت بالتراضى بين مصر وقبرص واليونان، ولبنان وإسرائيل، ولا يمكن أن تأتى شركات غاز تعمل فى أماكن متنازع عليها، ولكن اليوم خلاف ذلك.. وأتى القرصان التركى أردوغان خالف الواقع وتعدى على الحدود البحرية التى رسمت وكأنه يقول "فيها لاخفيها".  
وأوضح أن اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط أصبحت خطر بسبب تزوير تركيا للخرائط المساحية للبحار، مضيفا أنه فى  1974 تم اكتشاف أكبر خزان غاز بالمنطقة يبداء من اليونان وقبرص واليونان ومصر وليبيا وسوريا إلا تركيا.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية تتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية .
بما عزز النهوض بالاقتصاد القومي وأنه بالتوازي مضي قطاع البترول على خطى الدولة، مستنيراً باستراتيجية مصر 2030، فعلى مدار الخمس سنوات الماضية نجح قطاع البترول في تحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة، حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق إنجازات أشاد بها العالم، وجني ثمارها أبناء هذا الوطن.

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