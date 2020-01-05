نتنياهو يعين 3 وزراء جدد بحكومته بينهم "فاسد"

05 يناير 2020 - 11:19 م

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، تعيين وزراء جدد في حكومته في المناصب الوزارية الثلاثة التي استقال منها قبل أيام، تنفيذًا لقرار قضائي، بحسب الإعلام العبري.



والشهر الماضي، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، نتنياهو بالاستقالة من المناصب الوزارية التي يحتفظ بها إضافة لرئاسة الحكومة، إثر إعلان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، قراره تقديم لائحة اتهام ضده بثلاث قضايا فساد.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، بأن نتنياهو عيّن عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب "الليكود"، الذي يتزعمه، دافيد بيتان وزيرًا للزراعة، رغم أنه متهم بقضايا "رشوة".

وفي مارس/ آذار الماضي، أوصت الشرطة بتوجيه لائحة اتهام ضد بيتان بقضايا رشوة، دون أن تعلن تفاصيل حول ذلك.

كما قرر نتنياهو تعيين تسيبي حوتيبلي وزيرة لـ "الشتات- المهاجرين" وهي تنتمي لحزب "الليكود"، ويتسحاق كوهين من حزب "شاس" اليهودي المتدين، وزيرًا للإسكان والتعمير.

من جهته، قال حزب "أزرق- أبيض" المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات، تعقيبًا على تعيين بيتان وزيرا للزراعة، إن "حكومة نتنياهو أصبحت حكومة إجرامية"، بحسب "يديعوت أحرنوت".



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن مندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد.



لكن نتنياهو، قدم مساء الأربعاء الماضي، طلب الحصانة لرئيس الكنيست، قبل ساعات من انتهاء مهلة الـ 30 يوماً الممنوحة له.



يشار أنه حال وافقت لجنة الكنيست بعد تشكيلها على طلب نتنياهو، فسيتم تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الـ 120 في جلسة عامة.



وبإمكان الكنيست منح نتنياهو الحصانة من كل قضايا الفساد المتهم بها أو بعضها.

