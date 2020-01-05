الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الألماني

05 يناير 2020 - 10:10 م

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، القائم بالأعمال الألماني في طهران على خلفية تصريحات من برلين اعتبرتها طهران "داعمة" للهجوم الأمريكي الذي أودى بحياة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.



وأبلغ مسؤول في الخارجية الإيرانية الدبلوماسي الألماني بأن هذه التصريحات "غير مدروسة وواهية ومخربة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وعد المسؤول التصريحات الألمانية في هذا الخصوص "مواقف أحادية ومرفوضة تتعارض وأسس التعاون التقليدي بين البلدين وأيضا الاستقرار والأمن في المنطقة".

كانت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قالت، خلال مؤتمر صحفي، إن الاستهداف الأمريكي لسليماني "جاء كرد فعل على سلسلة من الاستفزازات العسكرية التي تتحمل مسؤوليتها إيران.. وأُذَكِّر هنا بالهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز ومنشآت النفط السعودية".

واعتبرت ديمر أن "الصراعات الإقليمية لا يمكن حلها إلا عبر الطرق الدبلوماسية فقط، ونحن نتبادل الرأي في هذا الشأن مع حلفائنا".

وأضافت: "نتابع أيضا بقلق بالغ أنشطة إيران في المنطقة. نقف أمام تصعيد خطير"، مضيفة أن ألمانيا ستعمل على نزع فتيل التوتر.