«النواب» يطالب بوقف التعامل التجاري مع تركيا

05 يناير 2020 - 09:39 م

طالب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بوقف استيراد كافة المنتجات التركية، ردًا على موافقة الحكومة والبرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.



ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود من جانب الحكومة لزيادة الإنتاج وخصوصًا في المنتجات التي تستوردها مصر من تركيا.





وقال «كدواني»، في تصريحات صحفية، أن «هدف أردوغان الاول هو تهديد الأمن القومي المصري والاستيلاء على ممتلكات الدول العربية فهو يتخذ الاسلام ستارا له لضرب الاسلام والمسلمين والاسلام بريء من هذه الانتهاكات التي يقوم بها».





وأكد عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، أن هناك مؤامرة كبرى ضد المنطقة العربية فهناك مؤشرات تدل على أن هناك مخططا يستهدف زعزعة كيان العرب والاستيلاء على ما يملكونه ولابد أن تستيقظ جميع الدول العربية.







