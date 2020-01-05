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الأهلي يتخطى إف سي مصر بثلاثية

الرياضة

مروان محسن
مروان محسن
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أمير سعد

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المصريون

الاهلى

مروان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على إف سي مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري العام.

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء للنيجيري جونيو أجايي، قبل أن يسجل مروان محسن هدفين متتالين، حيث وقع  على الهدف الأول له في نسخة الموسم الحالي والثاني للفريق في المباراة في الدقيقة 51 من عمر المباراة، قبل أن يسجل ثاني أهدافه والثالث للأهلي في الدقيقة 54، فيما سجل أحمد الشيخ، لاعب نادي مصر هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 57.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وأليو ديانج، ومحمد مجدي «أفشة»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومروان محسن.

فيما دخل نادي مصر المباراة بتشكيل مكون من عصام قروت، أحمد اوكا، محمود شبانة، شريف اشرف، علاء عطا، أحمد يوسف، محمود توبة، محمود رامبو، احمد الشيخ، محمد جمال تريكة، إسلام صالح.

انطلقت المباراة بمحاولات من  لاعبي الأهلي فرض سيطرتهم على مجريات المباراة مبكرًا، وشهدت الدقائق الخمس الأولى وجودًا وانتشارًا قويًّا في منتصف ملعب إف سي مصر، وأطلق جونيور أجايي تصويبة قوية في أولى المحاولات لكن تمر الكرة دون خطورة، ويلعب محمد هاني عرضية خطيرة لم تستغل.

وظهر فريق إف سي مصر في الشق الهجومي عن طريق تصويبة من ضربة حرة، في الدقيقة السابعة، تصطدم بالحائط البشري وتصل سهلة إلى الشناوي.

في الدقيقة العاشرة ينجح الشناوي في إفساد هجمة خطيرة لفريق إف سي مصر بعد خروجه من مرماه في توقيت مناسب، وأمسك بالكرة قبل إسلام صلاح مهاجم الفريق المنافس.

ينشط جيرالدو في الجبهة اليمنى ويحصل على ضربة حرة في الدقيقة 12، نفذها معلول وتضيع أول فرصة من رأسية عمرو السولية، الذي لعب الكرة أعلى العارضة.

يحصل الأهلي على ضربة ركنية نفذها معلول وقابلها أيمن أشرف برأسية تصل إلى عصام ثروت حارس إف سي مصر، ويستمر ضغط الأهلي ويلجأ ديانج إلى التصويب إلا أن الكرة تعلو العارضة.

وبعد مرور 20 دقيقة من أحداث المباراة، كان الأهلي الأكثر خطورة، بينما حاول إف سي مصر اللعب على الهجمات المرتدة، ويستمر التعادل بين الفريقين.

استمر ضغط الأهلي ويرسل علي معلول عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، لكن تمر الكرة أعلى مروان وجيرالدو.

في الدقيقة 23 ينجح جونيور أجايي في تسجيل هدف التقدم من تصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء على يمين عصام ثروت، ويترجم سيطرة الفريق خلال الدقائق الماضية.

استحواذ وسيطرة من لاعبي الأهلي على الكرة، ويطلق محمد هاني تصويبة قوية تمر أعلى العارضة. وفي الدقيقة 38 تضيع فرصة خطيرة للأهلي لمضاعفة النتيجة بعد وصول الكرة إلى مروان محسن عن طريق خطأ من لاعب إف سي مصر، ولكن عصام ثروت يتدخل وينهي الخطورة ويفسد أخطر هجمة في الدقائق التي تلت هدف التقدم.

يطلق أليو ديانج تصويبة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى العارضة.

ويطلق محمد عادل، حكم المباراة، صافرة نهاية الشوط الأول بهدف نظيف سجله جونيور أجايي.

وفي الشوط الثاني دخل الأهلي أكثر شراسة على مرمى نادي مصر بحثًا عن الهدف الثاني وهو ما تحقق في الدقيقة 51 عن طريق كرة رأسية من مروان محسن، بعد عرضية من محمد مجدي أفشة.

وفي الدقيقة 54 نجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بعد تمريرة أمام المرمى الخالي .

وفي الدقيقة 57 سجل أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 30، ليواصل صدارته للدوري الممتاز بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز في مبارياته العشر في البطولة، فيما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.


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