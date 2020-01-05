» بريطانيا تدخل على خط أزمة اغتيال «سليماني»

05 يناير 2020 - 09:20 م

دخلت بريطانيا على خط أزمة اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، حيث قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه تم اتخاذ خطوات لضمان أمن البريطانيين والمصالح البريطانية في الشرق الأوسط.





وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "قاسم سليماني كان له دور رئيسي في مقتل آلاف المدنيين الأبرياء، ودعوات الانتقام لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف"، بحسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم.







وأعلن الحشد الشعبي العراقي، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لطهران، فجر الجمعة الماضية، أن نائب رئيسه أبو مهدي المهندس واللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قتلا في بغداد في "غارة أمريكية" استهدفت موكبًا تابعًا للحشد.



