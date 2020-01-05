» أحدث خدمات مركز الأزهر في العام الجديد

05 يناير 2020 - 09:07 م

يقدم مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية ابتداء من غد الاثنين خدمةً جديدة لمتابِعيه، وهي خدمة البث المباشر باللغات الأجنبية على? صفحته الرسمية على? موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكشف أنه "يجيب فيها أعضاء المركز عن أسئلة متابعيه بثلاث لغات، الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية كمرحلة أولى?، وسيكون موعد البث الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية ظهرًا" .

جديرٌ بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية يضم قسمًا للفتاوى? باللغات المذكورة، وجاري ضم لغات أخرى? له؛ لتصل رسالةُ المركز إلى? جميع أنحاء العالم .