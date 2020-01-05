شاهد.. متظاهرون يحرقون مقر الحشد الشعبي في العراق

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الحشد الشعبي

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احراق

تداول نشطاء عراقيون مقاطع فيديو على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ترصد لحظة إشعال متظاهرون النيران في مقر هيئة الحشد الشعبي  في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصدر قوله، إن المحتجين أحرقوا المقر بسبب مقتل متظاهر إثر إطلاق نار بسبب خلاف على مراسم تشييع رمزية لكل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأشار إلى أنه وقبل إطلاق الرصاص، نشب خلاف حاد بين مسلحين ومتظاهرين في ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام في مدينة الناصرية، على إثر محاولة إدخال نعشين رمزيين لسليماني وأبو مهدي المهندس، إلى ساحة الاعتصام.



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