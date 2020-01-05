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ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ45.42 مليار دولار

الحياة السياسية

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حسن علام- متابعات

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المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 45.246 مليار

البنك المركزي

الاحتياطي النقدي

ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي المصري لـ45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار في نوفمبر، أي بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.

جاء ذلك بحسب ما أعلن عن البنك المركزي اليوم.

وبحسب تقرير صادر عن البنك، فإن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.


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