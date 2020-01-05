أمطار ورياح.. «الأرصاد» تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

05 يناير 2020 - 07:25 م

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس الـ5 أيام المقبلة، متوقعة أن يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع ليلا في وسط سيناء وشمال الصعيد.



وقالت الهيئة، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من يوم غدا الإثنين 6 يناير الجارى وحتى يوم الجمعة 10 يناير، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة مما يزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.









وأكدت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد متوسطة الشدة إلى مناطق من الوجه البحرى يوم الثلاثاء وتمتد يوم الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجة مئوية والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع فى وسط سيناء وشمال الصعيد.









وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويزيد الاحساس بشدة برودة الطقس بصاحب ذلك حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتبارا من الأربعاء المقبل.









ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16-15 والصغرى 09-08









السواحل الشمالية العظمى 15-14 والصغرى 10-09









شمال الصعيد العظمى 16-15 والصغرى 06-05









جنوب الصعيد العظمى 19-18 والصغرى 08-07









جنوب سيناء العظمى 19-18 والصغرى 14-12







