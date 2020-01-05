  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

مقتل 16 لاعب كرة قدم بسبب خلاف على ركلة جزاء

طقس بارد

طقس بارد يضرب البلاد لمدة 5 أيام

سليماني وبن لادن

اغتيال "سليماني" أهم من قتل "بن لادن"

وثاق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا بهذه المعلومات

أول تحرك إيراني رسمي ردًا على اغتيال "سليماني"

ابنة قاسم سليماني

ابنة قاسم سليماني تخاطب حسن نصرالله

محمد صلاح

شاهد.. والدة "صلاح" تخطف الأنظار في أول ظهور لها

المذيعة الراحلة نجوى قاسم

شاهد.. منجم توقع وفاة مذيعة العربية وقاسم سليماني قبلها بأيام

أرشيفية

لقاء مصور يوقع برئيس "الضرائب" متلبسًا برشوة

سليماني

رسالة للسعودية كانت بحوزة "سليماني" أثناء مقتله

مريام فارس

مريام فارس: "بن سلمان" حقق حلمي

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة

#

تحذيرات هامة من الأرصاد عن طقس اليوم

#

الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

#

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح حتى الجمعة

الطقس

الأرصاد

الجمعه

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس الـ5 أيام المقبلة، متوقعة أن يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع ليلا في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من يوم غدا الإثنين 6 يناير الجارى وحتى يوم الجمعة 10 يناير، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة مما يزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد متوسطة الشدة إلى مناطق من الوجه البحرى يوم الثلاثاء وتمتد يوم الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجة مئوية والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع فى وسط سيناء وشمال الصعيد. 


وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويزيد الاحساس بشدة برودة الطقس بصاحب ذلك حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتبارا من الأربعاء المقبل. 


ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16-15 والصغرى 09-08


السواحل الشمالية العظمى 15-14 والصغرى 10-09


شمال الصعيد العظمى 16-15 والصغرى 06-05


جنوب الصعيد العظمى 19-18 والصغرى 08-07


جنوب سيناء العظمى 19-18 والصغرى 14-12


وناشدت هيئة الأرصاد الجوية كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

مَن المسئول عن الفكر الدموى فى العالم الإسلامى؟

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد «صلاح».. «الحضري» يعتذر عن حضور حفل «الكاف»
» في الكاتدرائية.. «مدبولي» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
» «زيزو» يخطف فوزًا قاتلًا للزمالك أمام طنطا
» بث مباشر.. مباراة الأهلي وإف سي مصر
» مقتل 6 ألمان فى حادث دهس بإيطاليا
» مريام فارس: "بن سلمان" حقق حلمي
» «المسماري» يوجه رسالة عاجلة لتركيا
» إيران توجه ضربة قوية لأمريكا
» المقاولون العرب يتعادل إيجابيًا مع المقاصة
» بعد التهديد.. وزير إيراني: «ترامب مثل داعش وهتلر وجنكيز»
» غضب تركي من إيران

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية