» «المسماري» يوجه رسالة عاجلة لتركيا

05 يناير 2020 - 06:59 م

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، أن الطائرات المسيرة التركية لن تستطيع دخول منطقة الحظر الجوي في ليبيا.



وقال إن الطائرات المسيرة التركية تعتبر أهم الأسلحة التركية التي تم إرسالها للميليشيات الإرهابية وتسير بطواقم تركية وليست بطواقم ليبية، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات والمدافع الموجهة والمدرعات المجهزة بالقناصات والأجهزة القتالية، كلها تدار بجنود وضباط أتراك.





وأوضح في تصريحات متلفزة، أن الطائرات المسيرة كانت تستخدم ما بين شهري أبريل ويونيو، وقبلها كان يتم استخدام طائرات مقاتلة من طراز مختلف، وتم استخدامهم بشكل واسع.



