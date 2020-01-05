» «المسماري» يوجه رسالة عاجلة لتركيا

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تركيا

ليبيا

المسمارى

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، أن الطائرات المسيرة التركية لن تستطيع دخول منطقة الحظر الجوي في ليبيا.

وقال إن الطائرات المسيرة التركية تعتبر أهم الأسلحة التركية التي تم إرسالها للميليشيات الإرهابية وتسير بطواقم تركية وليست بطواقم ليبية، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات والمدافع الموجهة والمدرعات المجهزة بالقناصات والأجهزة القتالية، كلها تدار بجنود وضباط أتراك.

وأوضح في تصريحات متلفزة، أن الطائرات المسيرة كانت تستخدم ما بين شهري أبريل ويونيو، وقبلها كان يتم استخدام طائرات مقاتلة من طراز مختلف، وتم استخدامهم بشكل واسع.

وأشار إلى أن الجيش الليبي هدفه حماية المدنيين ومقدرات الدولة أثناء العملية العسكرية، مؤكدًا أنه تم ضبط مجموعة من الإرهابيين الذين تدعمهم تركيا لزعزعة الأمن في ليبيا، لافتا إلى أن تركيا أرسلت مئات المرتزقة إلى ليبيا.

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