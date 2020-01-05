شاهد.. منجم توقع وفاة مذيعة العربية وقاسم سليماني قبلها بأيام

05 يناير 2020 - 06:46 م

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو لخبير الفلك والمنجم اللبناني ميشال حايك، يتوقع فيه وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، وكذلك قاسم سليماني قبل إعلان وفاتهما بأيام، لكن بطريقة غير مباشرة.

وقال ميشال حايك، خلال لقائه في أحد البرامج التلفزيونية نهاية العام المنقضي عدداً من الأحداث للعام الجديد 2020، :" هناك وجه لبناني في الإمارات سيتصدّر الأخبار"، ليتم الإعلان منذ يومين عن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم داخل منزلها في دبي.

كما تنبأ حايك بما حدث لقاسم سليماني، القيادي بالحرس الثوري الإيراني حين قال :" سليماني يوّسع دائرة الخوف، حوله وعليه"، ليعلن التلفزيون العراقي فجر الجمعة عن مقتل قاسم سليماني برفقة قادة بالحشد الشعبي العراقي جراء غارة عسكرية أمريكية.

