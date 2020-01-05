نائب: إرسال قوات تركية يؤجج الوضع في ليبيا

05 يناير 2020 - 06:32 م

قال النائب أحمد على إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن تفويض البرلمان التركى لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع هناك.



ولفت إلى أن مصر تعلى من مصلحة الشعب الليبى وتدرس القرارات والخطوات في إطار الشرعية الدولية، إضافة إلى وقف أي اعتداء أو تهديد يمس أمن مصر القومي.





وأضاف "على"، في بيان له، اليوم الأحد، أن القيادة السياسية لديها رؤية فيما يخص تأمين مصر ضد الأطماع التركية، سواء فيما يتعلق بزعزعة استقرار المنطقة من الجهة الأمنية، أو في السيطرة على الغاز في البحر المتوسطة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يريد الرئيس التركي أن يستكمله بالتدخل في ليبيا عسكريا.





وأشار، إلى أن أردوغان أقدم بكل سهولة على اختراق القوانين الدولية، بعد وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي ضد التدخل العسكري السابق في سوريا ليكرر نفس المشهد في الأراضي الليبية وتقديم الدعم للجماعات المتطرفة المسلحة.



