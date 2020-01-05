اتفاقية تعاون بين «إعلام القاهرة» ومعهد الصحافة والتدبير المغربي

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جامعة القاهرة

هويدا مصطفي

كلية الإعلام

تُوقع كلية الإعلام جامعة القاهرة، اتفاقية تعاون مع معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا بالمغرب، وذلك في تمام الساعة الـ 1  ظهرًا، يوم الأربعاء الموافق 8 يناير لعام 2020، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.

وقالت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتورة، هويدا مصطفى، إن هذه الاتفاقية تأتي بحضور رئيس الجامعة محمد عثمان الخشت، وسفير المملكة المغربية بالقاهرة أحمد التازي، والملحق الثقافي للسفارة ورئيس معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا مستعطف مصطفى، والمدير التنفيذي للمعهد، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ووكلاء الكلية.

وأضافت هويدا، أن هذا يأتي في إطار أهمية التعاون العلمى مع الجامعات والمعاهد الغربية لتبادل الخبرات وللاستفادة بالجانب التدريبي.


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