نانسي عجرم تقرر اعتزال الغناء

05 يناير 2020 - 05:50 م

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الفنانة نانسي عجرم، قررت اعتزال الغناء في الحفلات الغنائية لمدة شهر واحد فقط، هو يناير الجاري.

وقررت عجرم اعتزال الحفلات لكي تتفرغ لأسرتها، وتقضي إجازة معهم خلال الشهر الجاري، وذلك بعد إحيائها حفل رأس السنة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب فضائية "إل بي سي" اللبنانية.

وتعرضت نانسي عجرم لإصابة طفيفة اليوم بعد عجوم لص على منزلها قبل أن يتمكن زوجها من إردائه قتيلًا بعد تبادل لإطلاق النار بينهما.

وعلى ذلك تقوم جهات التحقيق في لبنان بالتحقيق مع زوج نانسي عجرم، فيما أكد متابعون انه كان في حالة دفاع عن النفس وسيتم إطلاق سراحه.