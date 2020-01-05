قرار عاجل من النيابة بشأن ضحايا «مذبحة كفر الدوار»

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حسن علام- متابعات

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النيابة العامة

كفر الدوار

7 جثث

انتهت النيابة العامة، منذ قليل، من مناظرة جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار الـ7، ومعاينة المنزل المحترق، وذلك تحتإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور،

وضم فريق النيابة، المستشار كريم عبد العزيز  رئيس  النيابة الكلية، والمستشار أسامة المسلمي رئيس نيابة مركز كفر الدوار، وحسن جاويش، وهيثم فخري وكلاء النائب العام.
 
وتكثف مباحث البحيرة، بالاشتراك مع فرع الأمن العام، جهودهما لكشف لغز العثور على جثامين مزارع ووالدته وزوجته وأبناءه الأربعة مذبوحين ومحترقين، داخل منزلهم بإحدى قرى مركز كفر الدوار.

وكان أهالي عزبة الشيخ علي التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، عثروا على 7 أشخاص من أسرة واحدة جثث هامدة.

وكشفت مباحث مديرية أمن البحيرة أن الجثث لزوج وزوجته وأبنائه الأربعة ووالدته وكشفت المعاينة الأولية عن وجود جرح قطعي برقبة الزوج وآثار ذبح.


وأطهر التشخيص الطبي المبدئي عن وجود عدة طعنات وحروق في جثث الضحايا، وأمرت النيابة بعرض الجثث على الطب الشرعي والتشريح تمهيداً للتصريح بالدفن

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