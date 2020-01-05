» إيران توجه ضربة قوية لأمريكا

05 يناير 2020 - 05:31 م

أعلن البرلمان العراقي اليوم الأحد، قراره بإنهاء القوات الأجنبية بالعراق، والتي يأتي على رأسها القوات الأمريكية.

جاء هذا في ختام جلسة للتصويت على قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة .

وانتهت الجلسة بتفويض البرلمان، لحكومة البلاد بتأييد القرار، الذي عده البعض أقوى من أي رد على الولايات المتحدة بشأن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني.

وكان المحلل الفلسطيني ياسر الزعاترة، قد كتب على تويتر بشأن جلسة اليوم: "إذا تمّ إقرار قانون يقضي بإخراج القوات الأمريكية، وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، فهذا يمثل ضربة قوية من إيران لأمريكا.. ضربة تتفوق على أي رد مباشر.. صراع يدخل مرحلة جديدة، والعرب بين متفرّج ومرعوب".

يشار إلى أن إيران تمتلك نفوذًا قويًا داخل البرلمان والحكومة العراقيتين.

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي .