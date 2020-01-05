» غضب تركي من إيران

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أردوغان

تركيا

انقرة

سفارة ايران في انقرة

سليمانى شهيد

شن مسئول تركي، هجومًا حادًا على السفارة الإيرانية في العاصمة أنقرة، بسبب بيان ذكرت خلاله أن الرئيس رجب طيب أردوغان وصف قائد فيلق القدس قاسم سليماني بـ"الشهيد".

وأكد المسئول التركي في تصريحات نقلتها شبكة TRT أن ما قامت بها السفارة الإيرانية "ادعاء".

وتابع أن "أردوغان" خلال تقديمه التعازي لنظيره الإيراني حسن روحاني، لم يصف "سليماني" بـ"الشهيد" على الإطلاق .

وأشار إلى أن ما جاء في الاتصال على لسان "أردوغان" دار حول حث إيران على تجنب التصعيد، كما قدم التعازي لكون سليماني يحمل صفة رسمية.

وفي الإطار ذاته أكد مصدر دبلوماسي تركي أن "العديد من وسائل الإعلام العربية والإيرانية نسبت كلاما غير صحيح لأردوغان خلال اتصاله أمس بروحاني"، وأن "مثل هذا الكلام غير الصحيح نقلته أيضا السفارة الإيرانية في تركيا مع الأسف " ، بحسب "وكالة أنباء تركيا".

وقال المصدر أن أردوغان "لم يستخدم إلا المصطلحات الدبلوماسية المعتادة بين الدول في مثل هذه الحالة كون سليماني كان يشغل منصبا رسميا في الدولة الإيرانية".

ولفت إلى أن "وصف سليماني بـ"الشهيد" أو عدم وصفه بذلك يعود للجانب الإيراني ".

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