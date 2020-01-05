» المقاولون العرب يتعادل إيجابيًا مع المقاصة

05 يناير 2020 - 04:35 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة لقاء المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري العام.

تقدم سيف الدين الجزيري للمقاولون في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وتعادل مصطفى شبيطة للمقاصة في الدقيقة 60.

وأكمل المقاولون اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه فاروقا كابوري في الدقيقة 66.

رفع المقاولون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، خلف الأهلي المتصدر 27 نقطة، بينما يقبع المقاصة في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.