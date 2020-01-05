  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطنطا

وزير الدفاع

وزير الدفاع: يهنئ البابا "تواضروس" بمناسبة عيد الميلاد

وزير الكهرباء محمد شاكر

الكهرباء: دي مشكلة لازم نعترف بيها

محمد صلاح

صورة جديدة لـ "صلاح" بصحبة أسرته

شوبير

"شوبير" يحرق مفاجأة "آل الشيخ" للأهلى

القمص بيجول الأنبا بيشوي

الكنيسة القبطية بالكويت تعلن موعد قداس عيد الميلاد

ترامب وسليماني

نواب بالكونجرس: عملية اغتيال سليماني "غير قانونية"

نانسي عجرم

بعد مقتله.. أول صورة لسارق منزل نانسي عجرم

علي جمعة

هل التبرع بالدم يحرم الزواج .. على جمعة يجيب

ظريف وبومبيو

الخارجية الإيرانية: إيران لا تريد الحرب

وزير الدفاع: يهنئ البابا "تواضروس" بمناسبة عيد الميلاد

الحياة السياسية

وزير الدفاع
وزير الدفاع
Advertisements

المحرر العسكري

أخبار متعلقة
#

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية.. غدًا

#

رسميًا.. الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

#

"بـ5 جنيهات" خبر سار من "الزراعة" بمناسبة عيد الميلاد

#

بالفيديو.. مغني راب يوزع أموالًا على الفقراء

الجيش

الأقباط

تواضروس

عيد ميلاد

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية: "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يسعدني أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات".

وقال: "وأود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمالًا واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد".

وأضاف: "كما أنني أشيد في هذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب".

واختتم: "بارككم الله ورعاكم؛ وكل عام وقداستكم بخير".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

مَن المسئول عن الفكر الدموى فى العالم الإسلامى؟

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام طنطا
» قطار يحطم سيارة نصف نقل بخط "القاهرة- أسوان"
» هدايا الأم تحير الأبناء.. والإفتاء تحسم الأمر
» الأهلى يسدد ديونه من أجل عيون "كهربا"
» وزير النقل يلتقى السفير السنغافورى.. لهذا السبب
» صادم.. يتجول عاريًا فى شوارع الكويت
» الزمالك يحتفل بـ 109سنوات على إنشائه
» فنانة شهيرة تعلن استئصال الرحم وتفاجئ متابعيها
» فيديو نادر لـ إليسا يثير ضجة.. شاهد كيفت تغيرت!
» فى أول مزادات عام 2020.. بيع أغلى سمكة تونة بالعالم
» "المخدرات" سبب انفصال حاتم ذو الفقار من فنانة شهيرة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية