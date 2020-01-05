  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطنطا

وزير الدفاع

وزير الدفاع: يهنئ البابا "تواضروس" بمناسبة عيد الميلاد

وزير الكهرباء محمد شاكر

الكهرباء: دي مشكلة لازم نعترف بيها

محمد صلاح

صورة جديدة لـ "صلاح" بصحبة أسرته

شوبير

"شوبير" يحرق مفاجأة "آل الشيخ" للأهلى

القمص بيجول الأنبا بيشوي

الكنيسة القبطية بالكويت تعلن موعد قداس عيد الميلاد

ترامب وسليماني

نواب بالكونجرس: عملية اغتيال سليماني "غير قانونية"

نانسي عجرم

بعد مقتله.. أول صورة لسارق منزل نانسي عجرم

علي جمعة

هل التبرع بالدم يحرم الزواج .. على جمعة يجيب

ظريف وبومبيو

الخارجية الإيرانية: إيران لا تريد الحرب

الكهرباء: دي مشكلة لازم نعترف بيها

آخر الأخبار

وزير الكهرباء محمد شاكر
وزير الكهرباء محمد شاكر
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إثيوبيا تطرح مقترح جديد بشأن سد النهضة

#

الإبراشي: لازم نعترف و الكل يتحاسب

#

«الكهرباء»: لا علاقة لمحطة الضبعة بالانفجار النووي في روسيا

الكهرباء

خالد أبو بكر

أون إي

أيمن حمزة

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مجلس الوزراء صاحب القرار في السماح بتركيب عدادات بكود أو رقم".

وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن هذا العداد لا يقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة، ولكنه مجرد آلية لدقة حساب الاستهلاك الكهربائي".

وتابع: أنه سيتم نشر آليات التقديم على العدادات الكودية خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن حصر حجم سرقة التيار الكهربائي ليس معروفا بدقة، وتسبب خسائر مادية كبيرة، معقبا: "سرقة الكهرباء مشكلة لازم نعترف بيها".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

مَن المسئول عن الفكر الدموى فى العالم الإسلامى؟

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام طنطا
» قطار يحطم سيارة نصف نقل بخط "القاهرة- أسوان"
» هدايا الأم تحير الأبناء.. والإفتاء تحسم الأمر
» الأهلى يسدد ديونه من أجل عيون "كهربا"
» وزير النقل يلتقى السفير السنغافورى.. لهذا السبب
» صادم.. يتجول عاريًا فى شوارع الكويت
» الزمالك يحتفل بـ 109سنوات على إنشائه
» فنانة شهيرة تعلن استئصال الرحم وتفاجئ متابعيها
» فيديو نادر لـ إليسا يثير ضجة.. شاهد كيفت تغيرت!
» فى أول مزادات عام 2020.. بيع أغلى سمكة تونة بالعالم
» "المخدرات" سبب انفصال حاتم ذو الفقار من فنانة شهيرة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية