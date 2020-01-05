شاهد.. لحظة دخول سارق نانسي عجرم إلى منزلها

05 يناير 2020 - 02:35 م

انتشر مقطع فيديو يرصد لحظة دخول سارق منزل الفنانة نانسي عجرم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تعرضت الفنانة نانسي عجرم وزوجها وبناتها لسطو مسلح من قبل مجهول اليوم الأحد، في داخل منزلها.

وتصدى زوج الفنانة للشخص المقتحم المنزل، ما أسفر عن مقتله، فيما نشرت بعض القنوات اللبنانية، مقطع فيديو لدخول مسلح إلى منزل نانسي عجرم ومواجهته وقتله من قبل زوجها.

ورصدت كاميرات المراقبة المتواجدة في منزل ناسي عجرم، لحظة تسلسل اللص إلى منزلها، حيث بدا ملثم الوجه.