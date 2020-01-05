القصة الكاملة لاقتحام لص منزل نانسي عجرم وقتله

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تعرضت الفنانة نانسي عجرم، فجر اليوم الأحد لعملية سطو مسلح، حيث تمكن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة من مواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق.

وتبادلت المواقع اللبنانية الخبر حيث شهد منزل عائلة النجمة نانسي عجرم حادثا مروعا، إثر إطلاق نار متبادل بين زوجها الدكتور فادى الهاشم وسارق اقتحم منزلهما، ما أدى إلى مقتل الأخير.

وأقدم فجر اليوم الأحد السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وفقًا للنهار اللبنانية.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم الدكتور فادي الهاشم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بين الإثنين أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية.

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