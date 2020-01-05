الخارجية الإيرانية: إيران لا تريد الحرب

05 يناير 2020 - 01:17 م

قالت الخارجية الإيرانية إن الرسالة الأمريكية التي أوصلها لنا السفير السويسري تحمل كلامًا غير مقبول.

وعن زيارة وزير الخارجية القطري الذي زار طهران مؤخرًا قالت: "إنه لم يحمل أي رسالة، نافية أيضًا أنه لم يأت أي وفد من عمان إلى طهران.

كما أكدت الخارجية الإيرانية أن إيران لا تريد الحرب، مضيفة أن اجتماع الليلة لبحث خطوة أخرى لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أن أي هجوم لإيران على القواعد الأمريكية أو أي شخص أمريكي فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد.

وأضاف ترامب أنه إذا هاجمتنا إيران مجددًا فستواجه ضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها، كما أكد ترامب أن واشنطن حددت 52 هدفًا إيرانيًا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي مواقع أمريكية.