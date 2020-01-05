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بعد وصفه بالشهيد.. هنية يعزي ظريف في مقتل سليماني

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هنية يعزي ظريف في مقتل سليماني
هنية يعزي ظريف في مقتل سليماني
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عبد القادر وحيد

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عزاء

سليماني

هنية

ظريف

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وقدم هنية العزاء في مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وأشاد هنية بدور سليماني في دعم حماس والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

يذكر أن حماس، كانت أقامت في قطاع غزة، سرادق عزاء لقام سليماني، كما رفعت في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، صورًا لسليماني.

وقد تسبب نعي الحركة لسليماني ووصفه بالشهيد في ردود فعل غاضبة في العالم العربي، بسبب ما ارتكبه سليماني من أعمال انتقامية ضد أهالي السنة في العراق وسوريا.

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