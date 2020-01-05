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رئيس الطائفة الإنجيلية: إحنا عندنا كارثة بالكنائس

رئيس الطائفة الإنجيلية: إحنا عندنا كارثة بالكنائس

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إيمان هاني

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أكد الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن ثلثي الكنائس الإنجيلية في مصر غير مقننة الأوضاع، قائلاً: "للأسف إحنا عندنا كارثة بالكنائس محدش عايز يحلها أو يتكلم عنها".

وأوضح "زكي"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطائفة الإنجيلية لديها في مصر 1500 كنيسة، وعدد من كان لديهم تصريح رسمي بالبناء يصل إلى 500 كنيسة".

وتابع: "تم تقنين وضع نحو 250 كنيسة إنجيلية خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن اللجنة المسئولة عن تقنين وضع الكنائس تعمل دائمًا على تسهيل الإجراءات حتى تتمكن الكنائس من توفيق أوضاعها.

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